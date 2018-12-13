TSK Tel Rıfat'ı vurdu: 1 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afrin'de görevli askerlere PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldığı ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Yapılan tacize bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır.

Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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