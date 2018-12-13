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TSK Tel Rıfat'ı vurdu: 1 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afrin'de görevli askerlere PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldığı ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.

TSK Tel Rıfat'ı vurdu: 1 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afrin'de görevli askerlere PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldığı ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:50
TSK Tel Rıfat'ı vurdu: 1 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afrin'de görevli askerlere PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldığı ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.
 

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: 

"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Yapılan tacize bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır.

Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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Yorumlar
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Düşün 4 gün önce

Türkiye 2. Suriye neden dönsünler ki?
Tabelalar Arapça, ilanlar Arapça, reklamlar Arapça, sokak ve mahalle isimleri de zaman içinde değişir merek etmeyin.

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Xxx 4 gün önce

Tayyibin yeni oyunu askerimiz Allahtan rahmet diliyorum tayyip ordan baska bir gruba taciz atesi actirip ypg ye atiyor ypg yapti diyim yeniden suriyeye girmeye calisiyor olan askerlerimize oluyor yeter tayyip Allahtan kork cik suriyeden ulkedeki suriyelileride ulkeleri defet biz ne suriyeli nede suriyeli topragi istiyoruz bizim ulkemiz bize yeter

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Hüseyin 4 gün önce

Lan xxx diye yorum yapan hain. Sen cumhurbaşkanını neyle suçluyon chp lisin belli . Sizin dersiniz pkk vurulmasın Türkiye birşey başarmasın. Kansız . Amerika silah yığdı oraya. Biz daha neyi bekleyeceğiz .

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