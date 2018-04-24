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TSK Resmi Sitesinde Duyurdu: Hakkari'de Flaş Operasyon

Genelkumay Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada teröristlere düzenlenen son operasyona ilişkin bilgi verildi.

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TSK Resmi Sitesinde Duyurdu: Hakkari'de Flaş Operasyon

Genelkumay Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada teröristlere düzenlenen son operasyona ilişkin bilgi verildi.

24 Nisan 2018 Salı 17:55
TSK Resmi Sitesinde Duyurdu: Hakkari'de Flaş Operasyon

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için devam eden operasyonlar kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sayasında yayımlanan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist teslim oldu.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında da Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Çukurca ve Kars'ın Kağızman ilçelerinde tespit edilen toplam 3 el yapımı patlayıcı imha edildi."

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