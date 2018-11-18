TSK Operasyon Başlattı: Sokağa Çıkma Yasağı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan ederek bölgede yaşayanların en büyük problemlerinden olan yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldı.

CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın aktardığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de operasyon başlatıldı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan eden Türk Silahlı Kuvvetleri'miz bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlattı.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR'DAN AÇIKLAMA

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Afrin'de yaşanan olaylarla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ağar paylaşımında "Afrin’de sabah saat 5’den beri yaşanan çatışmalar: Bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla İLGİLİ. Bununla birlikte: 1-YPG/PKK hücreleri 2-Hırsızlık çeteleri HEDEFTE." ifadelerini kullandı.

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