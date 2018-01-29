TSK Kuzey Irak'ta Hainlerin Barınaklarını Bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap, Avaşin , Basyan ve Hakurk bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca harekat düzenlendiği, belirlenen 8 hedefin başarıyla imha edildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki bölücü teröristlerin imhası için harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.

TSK Açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" ifadeleri yer aldı.

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