TSK, Fırat'ın Doğusu'na Bomba Yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye'deki PKK mevzilerine top atışı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki hain ve bölücü terör örgütü YPG/PKK mevzilerini bombaladı.

SİPAR VE MEVZİLER YERLE BİR EDİLDİ

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bombalandı. Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yüksek bölgelere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki hain ve bölücü terör örgütü faaliyetlerini engelleme çerçevesinde isabetli top atışları yapıldı. Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef alındı. İsabetli atışlarla birlikte bölge yer alan birçok siper ve mevi yerle bir edildi.

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