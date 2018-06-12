Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK Duyurdu: 18 Bölücü Hain Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendiğine yer verildi.

banner396

TSK Duyurdu: 18 Bölücü Hain Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendiğine yer verildi.

12 Haziran 2018 Salı 09:33
TSK Duyurdu: 18 Bölücü Hain Öldürüldü

TSK'dan son dakika açıklaması geldi. 

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, düzenlenen hava harekatı ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır"

KPSSCAFE.COM.TR   | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTskTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Üyelerine Yolladığı Son Talimat Ortaya Çıktı
FETÖ'nün Üyelerine Yolladığı Son Talimat Ortaya Çıktı
Dün Yazmıştık: MSB'den Beklenen Açıklama Geldi
Dün Yazmıştık: MSB'den Beklenen Açıklama Geldi
Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama
Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Bedelli Askerlik Hakkında AK Parti'den Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim