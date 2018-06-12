TSK Duyurdu: 18 Bölücü Hain Öldürüldü

TSK'dan son dakika açıklaması geldi.

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, düzenlenen hava harekatı ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır"

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