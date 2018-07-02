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TSK'dan Yeni Münbiç Açıklaması

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Suriye ile ilgili gelen son dakika açıklamasında Münbiç'te bir devriye daha atıldığına yer verildi.

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TSK'dan Yeni Münbiç Açıklaması

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Suriye ile ilgili gelen son dakika açıklamasında Münbiç'te bir devriye daha atıldığına yer verildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:57
TSK'dan Yeni Münbiç Açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

TSK tarafından yapılan açıklamada Münbiç'te ABD ile bir devriye daha atıldığına yer verildi. Açıklama şu şekilde;

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 2 Temmuz 2018'de sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

SON DEVRİYE 1 TEMMUZDA'YDI

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin dün icra edildiği belirtildi.

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Son DakikaDevriyeMunbiçHaberTsk
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