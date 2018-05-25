Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK'dan Son Dakika Solo Türk Pilotları Açıklaması

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Solo Türk Pilotlarının gösterileri ile ilgili bilgi verildi.

banner396

TSK'dan Son Dakika Solo Türk Pilotları Açıklaması

TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Solo Türk Pilotlarının gösterileri ile ilgili bilgi verildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:38
TSK'dan Son Dakika Solo Türk Pilotları Açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tokalaştığı SoloTürk pilotlarının yapacağı gösterilerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu haberleirn gündemde yer almasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SoloTürk ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.

Planlamalarda yapılan değişiklikler SoloTürk ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMuharrem InceTskSolo Türk Pilotları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Maranki'ye Savcılık Şoku! '25 Haziran'da Gömdüklerimizi Çıkarırız' Demişti!
Ahmet Maranki'ye Savcılık Şoku! '25 Haziran'da Gömdüklerimizi Çıkarırız' Demişti!
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!
Akarca : Bedelli Askerlik Seçimden Sonra
Akarca : Bedelli Askerlik Seçimden Sonra

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim