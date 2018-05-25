TSK'dan Son Dakika Solo Türk Pilotları Açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin tokalaştığı SoloTürk pilotlarının yapacağı gösterilerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu haberleirn gündemde yer almasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SoloTürk ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.

Planlamalarda yapılan değişiklikler SoloTürk ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA