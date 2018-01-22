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TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması: Şehidimiz Var !

Türk Silahlı Kuvvetlerinden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin harekatında bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

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TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması: Şehidimiz Var !

Türk Silahlı Kuvvetlerinden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin harekatında bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:51
TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması: Şehidimiz Var !

TSK'dan Afrin operasyonu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan resmi açıklamada Zeytin Dalı Harekatında bir askerimizin şehit olduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Türkmenlerden Destek

Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, yaptığı açıklamada, "İdlib'de son zamanlarda rejim ve Rusya yoğun saldırı düzenliyor. Bu saldırıları hafifletmek için Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolünde bulunan Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlattık." dedi.

Usame, düzenledikleri operasyonla rejimin elindeki Sarraf beldesine bağlı Villa ve Kapıkaya köylerini ele geçirdiklerini belirtti.

Muhaliflerin düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim askerinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyonun ardından Rus ve rejim uçaklarının Türkmen Dağı'na saldırı başlattığı öğrenildi.

Beyaz Saray'dan İlk Açıklama

Beyaz Saray Afrin operasyonu ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 22.01.2018 22:59
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