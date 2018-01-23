Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK'dan Son Dakika Açıklaması: Afrin'den Acı Haber Az Önce Geldi

TSK'dan Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir son dakika açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada bir askerin daha şehit olduğu belirtildi.

banner396

TSK'dan Son Dakika Açıklaması: Afrin'den Acı Haber Az Önce Geldi

TSK'dan Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir son dakika açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada bir askerin daha şehit olduğu belirtildi.

23 Ocak 2018 Salı 22:58
TSK'dan Son Dakika Açıklaması: Afrin'den Acı Haber Az Önce Geldi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında son dakika açıklaması geldi.

Genelkurmaydan gelen son dakika açıklamasında 23 Ocak'ta Ömer Uşağı Kuzeyi'nde çıkan çatışmada 1 askerimiz yaralanırken, bir askerimizin de şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Asgari Ücret Tutarındaki Maaşını Afrin'deki Askerlerimize Bağışladı
Asgari Ücret Tutarındaki Maaşını Afrin'deki Askerlerimize Bağışladı
TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması: Şehidimiz Var !
TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması: Şehidimiz Var !
Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması
Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Zeytin Dalı Harekatı Açıklaması
Mahalle Muhtarı Şubat Ayı Maaşını Afrin Harekatı için TSK'ya Bağışladı
Mahalle Muhtarı Şubat Ayı Maaşını Afrin Harekatı için TSK'ya Bağışladı
Son Güncelleme: 23.01.2018 23:02
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika şehitZeytin Dalı Harekatı şehitAfrin şehitSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Huseyin ozerol 1 dakika önce

Rabbim gani gani rahmet eylesin dualarımız sizinle inşAllah kısa zamanda bende aranıza katilacam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Belediye Otobüsüne Molotoflu Saldırı: Yaralı Yolcular Var
Belediye Otobüsüne Molotoflu Saldırı: Yaralı Yolcular Var
Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Son Dakika: TSK Zeytin Dalı Harekatında Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Hulusi Akar'dan Son Dakika Açıklaması: "Biraz Önce Aldığımız Bilgiler.."
Hulusi Akar'dan Son Dakika Açıklaması: "Biraz Önce Aldığımız Bilgiler.."

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim