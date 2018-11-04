TSK'dan Milli Gemi Paylaşımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Milli Gemi Projesi ile ilgili heyecan uyandıran bir paylaşım yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı paylaşımda "Milli Gemi projesi kapsamında üçüncü gemimiz TCG BURGAZADA Deniz Kuvvetlerine katılıyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin yerli milli gemi projesi MİLGEM uzun süredir devam ediyor. Milli Savunma Sistemimizi milli ürünlerle donatmaya devam eden TSK, üçüncü milli gemiyi TCG'yi Deniz Kuvvetlerinin envanterine kattı.

İşte TSK'nın o paylaşımı;

Milli Gemi projesi kapsamında üçüncü gemimiz TCG BURGAZADA Deniz Kuvvetlerine katılıyor. pic.twitter.com/F3qInDI27c — TSK (@TSKGnkur) 4 Kasım 2018

MİLLİ GEMİ PRJESİ NEDİR?

u proje ile Türkiye ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirilmiş olup, böylelikle gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılık azaltılmış ve askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkânları ve kabiliyetlerinin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlanmıştır. Projemiz ile %65’in üzerinde yerli sanayi katılımı gerçekleştirilmiş olup, tüm proje kapsamında 50'den fazla yerli firmaya iş imkânı sağlanmıştır.

Gurur kaynağı olan ilk iki gemimiz TCG-HEYBELİADA ve TCG-BÜYÜKADA, hâlihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetindedir. Üçüncü Gemi TCG-BURGAZADA 18 Haziran 2016 tarihinde, Dördüncü Gemi TCG-KINALIADA 03 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiş olup test faaliyetleri devam etmektedir.

Projenin korvet sınıfı olan ilk dört gemisinden farklı olarak fırkateyn sınıfı gemiler olacak olan 5-8. Gemilerinden ilki olan 5. Gemisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından tasarımı ve inşa edilmesi ve 6-8. Gemilerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.