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TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 10 Bölücü Piç Öldürüldü!

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 10 yaratık kullanılamaz hale getirildi.

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TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 10 Bölücü Piç Öldürüldü!

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 10 yaratık kullanılamaz hale getirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:59
TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı! 10 Bölücü Piç Öldürüldü!

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik 24 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 10 yaratık kullanılamaz hale getirildi.

TSK, Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 10 bölücü yaratıkın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca twitter üzerinden yapılan açıklamada harekattan sonra kahraman pilotlarımızın kontrolündeki jetlerimizin emniyetle üslerine döndüğü, ayrıca harekatta yaratıkların in olarak kullandığı bölgelerin de tarumar edildiği vurgulandı.

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TskKuzey ırakTsk Son Dakika
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