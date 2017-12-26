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TSK'dan Flaş Açıklama: Karakola Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü

TSK'dan bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, karakola saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.

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TSK'dan Flaş Açıklama: Karakola Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü

TSK'dan bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, karakola saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.

26 Aralık 2017 Salı 21:27
TSK'dan Flaş Açıklama: Karakola Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü

Son dakika açıklaması geldi. Alınan son bilgilere göre TSK sınır ötesi harekat düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 

Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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