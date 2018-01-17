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TSK'dan Askeri Uçağın Düşüşüyle İlgili Resmi Açıklama (Şehitlerin Naaşlarına Ulaşıldı)

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Isparta'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada CASA tipi 3 personel taşıyan uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesildiği, saat 14.30 sularında Eğirdir Göl kuzeyinde uçak enkazı ve askeri personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi.CN-235 CASA TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞI fotoğrafı.

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TSK'dan Askeri Uçağın Düşüşüyle İlgili Resmi Açıklama (Şehitlerin Naaşlarına Ulaşıldı)

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Isparta'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada CASA tipi 3 personel taşıyan uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesildiği, saat 14.30 sularında Eğirdir Göl kuzeyinde uçak enkazı ve askeri personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi.CN-235 CASA TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞI fotoğrafı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:26
TSK'dan Askeri Uçağın Düşüşüyle İlgili Resmi Açıklama (Şehitlerin Naaşlarına Ulaşıldı)

TSK'dan Askeri Uçağın Düşüşüyle İlgili Resmi Açıklama (Şehitlerin Naaşlarına Ulaşıldı)

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Isparta'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada CASA tipi 3 personel taşıyan uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesildiği, saat 14.30 sularında Eğirdir Göl kuzeyinde uçak enkazı ve askeri personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

CN-235 CASA TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.01.2018 15:29
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