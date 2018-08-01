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TSK'dan Açıklama!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi kanallardan yaptığı açıklama ile Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu.

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TSK'dan Açıklama!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi kanallardan yaptığı açıklama ile Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
TSK'dan Açıklama!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi kanallardan yaptığı açıklama ile Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu.

TSK'nın yaptığı açıklama şöyle;

Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TskTürk Silahlı Kuvvetleri
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