TSK'dan Açıklama!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi kanallardan yaptığı açıklama ile Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu.
TSK'nın yaptığı açıklama şöyle;
Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/hEsUTfCVyd— TSK (@TSKGnkur) 1 Ağustos 2018