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TSK'dan Açıklama! 10 Bölücü Terörist Öldürüldü

Kahraman ordumuzun bölücü hainlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 10 bölücü hain yok edildi.

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TSK'dan Açıklama! 10 Bölücü Terörist Öldürüldü

Kahraman ordumuzun bölücü hainlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında 10 bölücü hain yok edildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:39
TSK'dan Açıklama! 10 Bölücü Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kahraman ordumuzun Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği hava destekli operasyonun sürdüğünü, TSK tarafından Irak'ın Kuzeyinde yer alan Avaşin -Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 bölücü hainin imha edildiğini açıkladı.

TSK Açıklamasında şu ifadelere yer verildi :" 20 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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