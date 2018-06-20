TSK'dan Açıklama! 10 Bölücü Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kahraman ordumuzun Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği hava destekli operasyonun sürdüğünü, TSK tarafından Irak'ın Kuzeyinde yer alan Avaşin -Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 bölücü hainin imha edildiğini açıkladı.

TSK Açıklamasında şu ifadelere yer verildi :" 20 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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