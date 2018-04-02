TSK Açıkladı: Kuzey Irak'a Operasyon Düzenlendi

Son dakika haberi Kuzey Irak'tan geldi. Edinilen son bilgilere göre Kuzey Irak'ta teröristlere operasyon düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir."

AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı’nde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 820 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 229 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır"

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