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TSK Açıkladı: İşte Afrin Operasyonunun Adı

Aylardır tartışmaları devam eden Afrin Harekatı başladı. TSK'dan harekat ile ilgili ilk açıklama geldi ve harekatın adı da duyuruldu.

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TSK Açıkladı: İşte Afrin Operasyonunun Adı

Aylardır tartışmaları devam eden Afrin Harekatı başladı. TSK'dan harekat ile ilgili ilk açıklama geldi ve harekatın adı da duyuruldu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:12
TSK Açıkladı: İşte Afrin Operasyonunun Adı

Son dakika haberi: Afrin operasyonu başladı. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında harekatın adı da kamuoyu ile paylaşıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada harekatın adının ZEYTİN DALI HAREKATI olduğu belirtildi.

TSK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Tsk Son DakikaZeytin Dalı HarekatıAfrin Harekatı
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