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TSK Açıkladı: Bestler Dereler'de Teröristlere Ağır Darbe

TSK'dan bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada teröristlere ağır darbe vurulduğu belirtildi.

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TSK Açıkladı: Bestler Dereler'de Teröristlere Ağır Darbe

TSK'dan bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada teröristlere ağır darbe vurulduğu belirtildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:51
TSK Açıkladı: Bestler Dereler'de Teröristlere Ağır Darbe

TSK'dan teröristlere ağır darbe.

TSK'dan bir son dakika açıklaması yapıldı ve "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı dokuz olmuştur" ifadelerini kullandı.

Şırnak Valiliği, önceki gün başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonu' ile ilgili bir son dakika açıklasında bulundu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz, merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran 2018'de icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda, 8 Haziran 2018 günü saat 19.30'da 3 bölücü terör örgütü mensubu daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 9 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekâtı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda 12 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."

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Son DakikaTskHaberPkkşırnakBestler Dereler
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