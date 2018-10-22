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TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

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TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:33
TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirme açıklaasında, Irak kuzeyinde Terör Örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 22.10.2018 21:11
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