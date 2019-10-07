Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102993
ALTIN
280.032
DOLAR
5.8110
STERLIN
7.1755
EURO
6.3819

Trump'tan Türkiye'ye Şok Tehdit! "Ekonomini Yok Ederim"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatmayı planladığı harekatla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Trump, 'Türkiye'nin sınırları aşan bir şey yapması halinde, ekonomisini tamamen yok edeceğini' söyledi.

Trump'tan Türkiye'ye Şok Tehdit! "Ekonomini Yok Ederim"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatmayı planladığı harekatla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Trump, 'Türkiye'nin sınırları aşan bir şey yapması halinde, ekonomisini tamamen yok edeceğini' söyledi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:15
Trump'tan Türkiye'ye Şok Tehdit! "Ekonomini Yok Ederim"

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

 "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı. 

Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!"

Donald Trump Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise ülkesinin Suriye'de IŞİD ile savaşmak için gerekenden daha uzun süre kaldığını söyledi. Trump, bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Trum, ABD'nin "IŞİD'i yüzde 100 yenilgiye uğrattığını" ancak özellikle Avrupa'dan gelen IŞİD militanlarını kıta ülkelerinin geri almak istemediğini kaydetti ve ülkesinin artık, ödediği yüksek bedele rağmen IŞİD militanlarını hapiste tutamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı, "Kürtler bizimle savaştı ama bunun için para ve ekipman desteği aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıl boyunca geciktirmeye çalıştım ama artık bizim için, çoğu aşiret mücadeleleri olan sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
trump tan türkiye ye şok tehdit ekonomini yok ederim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekçilere PKK Saldırısı! Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı
Bekçilere PKK Saldırısı! Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı
Deprem nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil edildi!
Deprem nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil edildi!
Erdoğan: 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu' diye densizlik yapan bir kadın var, böyle bir şey söz konusu değil
Erdoğan: 'Köprüleri kullanmayın, halatları koptu' diye densizlik yapan bir kadın var, böyle bir şey söz konusu değil

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim