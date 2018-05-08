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Trump Konuştu! Dolar Tarihin En Yüksek Rakamına Ulaştı!

Dolar TL Akşam saatlerinde rekor tazeledi. Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, iki günde yüzde 1,29 oranında artarak salı günü Türkiye Saati ile 08.33'te 4,2853 seviyedinde işlem gördü.

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Trump Konuştu! Dolar Tarihin En Yüksek Rakamına Ulaştı!

Dolar TL Akşam saatlerinde rekor tazeledi. Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, iki günde yüzde 1,29 oranında artarak salı günü Türkiye Saati ile 08.33'te 4,2853 seviyedinde işlem gördü.

08 Mayıs 2018 Salı 21:25
Trump Konuştu! Dolar Tarihin En Yüksek Rakamına Ulaştı!

Dolar TL Akşam saatlerinde rekor tazeledi. Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, iki günde yüzde 1,29 oranında artarak salı günü Türkiye Saati ile 08.33'te 4,2853 seviyedinde işlem gördü.

Kur daha sonra gün içerisinde yükselişini sürdürerek 4.3070 ile rekor kırmıştı. Türkiye Saati ile 20.51'de 4.3294 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan doların yükselmesindeki en büyük etkenlerden birisi ABD Başkanı Donald Trump'ın iran ile ilgili açıklamaları oldu. Akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump, iran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı. Euro TL gün içerisinde 5.1137'ye kadar yükseldi. Euro 11 Nisan 2018 tarihinde 5.1940 ile tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı.

Gelişen ülke kurları da dolar karşısında içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte kötü performans gösteriyor. Türk lirası bu dönemde dolara karşı yüzde 7.8 değer kaybetmiş durumda.

KAYNAK: bloomberght

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Son Güncelleme: 08.05.2018 21:30
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Dolar Tl RakamlarıDolar TlDolar
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