Trump'ın 'Orada Askerlerimiz Var' Sözlerine Erdoğan O Cevabı Verdi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan eytin Dalı Harekatına değinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında geçen bir görüşmenin detaylarını açıkladı.

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine iki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Suriye'deki son duurmun ve Afrin Harekatının görüşüldüğü telefon görüşmesinde Trump'ın Cumhurbaşknı Erdoğan'a Münbiç'e gireceğiz sözleri üzerine orada askerlerimiz var dediği öğrenildi. Erdoğan ise Trump'a "Ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz" cevabını verdi.

Abdulkadir Selvi kaleme aldığı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Eline laser pointer’ı (lazer işaretçi) alıp, harita üzerinden harekâtı anlatmaya başlıyor. “İlk olarak Hatay’dan iki noktadan girdik. Ardından Kilis’ten girerek ilerlemeye başladık” diyor. Harekâtı anlattıktan sonra gelinen aşamayı, “Harekâtta zor işimiz bitti” diye özetliyor.

Erdoğan bu değerlendirmeleri AK Parti büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yapıyor. Harekâtın ileri aşamaları hakkında da bilgi veriyor. Başkomutan edasıyla konuşuyor. “Afrin’den aşağıya, İdlib’e kadar inip orayı birleştireceğiz” diyor. Bu noktada bir an durduktan sonra kararlı bir ses tonuyla, “Münbiç’e de gireceğiz” diye devam ediyor. Söz Menbiç’e gelince, ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde aralarında geçen bir diyaloğu aktarıyor. “Trump’a telefonda Münbiç’e gireceğiz dedim. O da ‘Bizim orada askerimiz var’ dedi. Ben de askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz dedim.”

Şimdiye kadar birçok sınır ötesi operasyon oldu. Ancak Erdoğan ilk kez Afrin harekâtında askeri kamuflaj elbiselerini giyip sınıra gitti. Hem de bunu ABD başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin üzerinden 24 saat geçmeden yaptı. Erdoğan dün de Çorum İl Kongresi’nde, Afrin’e gitmek için slogan atan gençlere, “Afrin için ihtiyaç var denildiğinde önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber gideceğiz” diye seslendi."

Kpsscafe.com.tr | Ankara