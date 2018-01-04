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Trenin Altında Feci Şekilde Can Verdi

İzmir'de korkunç tren kazası. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir erkek trenin altında korkunç şekilde can verdi. Vatman, ifadesi işlemleri için emniyete götürüldü.

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Trenin Altında Feci Şekilde Can Verdi

İzmir'de korkunç tren kazası. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir erkek trenin altında korkunç şekilde can verdi. Vatman, ifadesi işlemleri için emniyete götürüldü.

04 Ocak 2018 Perşembe 19:12
Trenin Altında Feci Şekilde Can Verdi

Trenin Altında Feci Şekilde Can Verdi

İzmir'de korkunç tren kazası. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir erkek trenin altında korkunç şekilde can verdi. Vatman, ifadesi işlemleri için emniyete götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN) treninin çarptığı kişi yaşamını kaybetti.  Elde edilen bilgilere göre üzerinden kimlik çıkmayan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen bir kişi, Hilal İstasyonu yakınında yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybederek raylara düştü. 

VATMAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Tepeköy'den Aliağa'ya seyir halindeki trenin çarptığı kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazanın ardından yolcular başka bir trene tahliye edildiler. Vatman ise ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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