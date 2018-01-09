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Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacak

Trakya Kalkınma Ajansı'nın uzman personel ve iç denetçi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme Tekirdağ Valiliği resmi sitesinden yayımlandı.

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Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacak

Trakya Kalkınma Ajansı'nın uzman personel ve iç denetçi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme Tekirdağ Valiliği resmi sitesinden yayımlandı.

09 Ocak 2018 Salı 23:39
Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacak

Trakya Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacak

Trakya Kalkınma Ajansı'nın uzman personel ve iç denetçi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Valiliği resmi sitelerinden yayımlandı. 7 kişilik alım yapılacağına yer verilen duyuruda, başvuru işlemlerinin 19 Ocak 2018 tarihine kadar devam edeceği, sözlü sınavın 26 Ocak 2018 Cuma günü yapılacağı belirtildi.

Sözlü sınav Tekirdağ'da yapılacak. Valilikten yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi : 

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 25.01.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR21 Düzey 2 Bölgesinin (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye açık, kendine güvenen ve iletişime açık, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı düşünen, üretken, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 6 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın merkezi Tekirdağ olup, Ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul etmiş olacaklardır.

İlk Başvuru Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı
Son Başvuru Tarihi/Saati: 19 Ocak 2018 Cuma
Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma
Sınav Tarihi ve Sınav Sonuçları Duyuru Yeri: www.trakyaka.org.tr
Sınav Şekli: Sözlü Sınav (Mülakat)
Sınav Yeri: Tekirdağ


Trakya Kalkınma Ajansı personel alım ilanının detaylarını içeren ilan metni ve iş talep formu www.trakyaka.org.tr ile Valiliklerin internet sayfalarından (www.edirne.gov.tr, www.kirklareli.gov.tr, www.tekirdag.gov.tr) temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.01.2018 23:43
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