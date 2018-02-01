Trafik Levhasına Çarparak Takla Atan Araçtan 1 Ölü, 5 Yaralı Çıktı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otommobil, trafik levhasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Metin Ak, yaşamını kaybederken, aynı aileden 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Karpuzlu mahallesi yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı. Metin AK'ın idareesindeki otomobil, kontrolden çıkarak virajı alamadı ve yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt yolda takla atan aracın sürücüsü AK, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Ergani Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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