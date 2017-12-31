Trafiğin Ortasında Dehşet! İzleyenlerin Kanı Dondu !

İstanbul Fatih'te bir kafenin garsonunu vurduğu ve daha sonra olay yerinden kaçmaya çalıştığı öne sürülen Irak Uyruklu saldırgan kafenin diğer çalışanları tarafından yakalandı ve öldüresiye dövüldü.

İstanbul Fatih'te tartışma yaşadığı bir garsonu kolundan vurarak kaçan Irak Uyruklu saldırgan, kafenin diğer çalışanları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yakalandı ve sopalarla ölümüne dövüldü. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın elde ettiği görüntülerde yoldan geçen bir vatandaşın dayak anını videoya çektiği görülüyor.

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