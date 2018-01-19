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Trabzon Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara Trabzon seferini gerçekleştiren pegasus uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda yeniden uçuşlara açıldı.

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Trabzon Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara Trabzon seferini gerçekleştiren pegasus uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda yeniden uçuşlara açıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 09:06
Trabzon Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Trabzon Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara Trabzon seferini gerçekleştiren pegasus uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda yeniden uçuşlara açıldı.

Trabzon Havalimanına 13 Ocak 2018 tarihinde indikten bir süre sonra kontrolden çıkan ve pisti terk eden denize 25 metre mesafede toprağa saplanan uçak Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele birimi ekiplerince kurtarıldı. Uçağın bulunduğu alandan vinçler yardımıyla çıkarılması ve güvenli bölgeye alınmasının ardından 24 saattir uçuşlara kapalı tutulan Trabzon Havalimanında uçuşlar saat 04.00'te tekrar başladı.

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