Trabzon'daki Uçak Kazasıyla İlgili Başka Bir Pilottan Önemli Yorum

Trabzon Havalimanına indikten kısa süre sonra pist başında manevra yaparken pist dışına çıkan Pegasus'a ait yolcu uçağına dair tüm dünyadan yorumlar geliyor.

Kaza yapan uçağın 1. pilotu 41 yıllık pilot Ender Bayraktar, "Pist açıktı. İnişe geçtik. İkinci pilot inişi gerçekleştirdi. Fakat uçak durmadı. Kontrolü ben aldım. Fren yaptım. Uçak sol tarafa yöneldi. Kontrol benden çıktı. Pistten çıktıktan sonra motor koptu. Toprak zeminde bir süre sürüklendik" demişti. Kazayla ilgili araştırma yapan Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan ve Enis Yıldırım, ismini açıklamak istemeyen bir tecrübeli pilotla konuştu. Motorun kendi kendine gaz açmayacağını söyleyen pilot, bunun bir pilotaj hatası ya da teknik arıza olduğunu söyledi.

Habertürk'e konuşan pilot, "Reverse (ters itme), uçağı durdurmaya yarayan, motoru tersine işleten durdurucu güçtür. New York’ta da THY uçağı pistten çıkmıştı. Onda kaptan yanlışlıkla reverse kapatacağım diye gaz kolunu tam ileri itmişti. Bu da öyle olmuş olabilir. Tam ileriye itildiği zaman uçak fırlar ve kayar. Çalışmayan veya daha az çalışan motor tarafına çeker. Hiçbir motor kendi kendine gaz açmaz. Reverse arızası da olabilir. Reverse kapatırken gazı full açmış da olabilirler.Hava genelde yağışlı ve bulutlu. Arka rüzgâr veya kuvvetli yan rüzgârda inmek zorunda kalınıyor. Pist kısa. Çevresinde koruyucu alan yok, uçak gemisi gibi pist. Pistin uzatılması ve eninin genişletilmesi lazım" dedi.