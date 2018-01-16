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Trabzon'daki Uçak Kazası ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Trabzon'daki uçak kazası ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

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Trabzon'daki Uçak Kazası ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Trabzon'daki uçak kazası ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

16 Ocak 2018 Salı 19:06
Trabzon'daki Uçak Kazası ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Geçtiğimiz gün Ankara'dan Trabzon'a gelen uçak, iniş sırasında pistten çıktı. İnişte duramayan uçak denize 25 metre kala anca durabildi.  Yaşanan bu olay ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında, 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait ''PC8622'' sefer sayılı yolcu uçağının, pist başında manevrası sırasında pistten çıkmasının Havalimanı kaynaklı olduğuna yönelik asılsız iddialar almaktadır. Söz konusu haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu PC8622 sefer sayılı uçak Trabzon Havalimanı'na normal bir iniş yapıp, yavaşlama ivmesi ile pisti kat ettiği sırada, pist sonuna yaklaşık 300 metre kala, henüz anlaşılamayan bir nedenle, pistin sol tarafına doğru kaymış, şerit sahayı kat etmek sureti ile deniz tarafında bulunan eğimli araziye düşerek kaza/kırım yapmıştır. Söz konusu kazanın kaza/kırım raporu henüz çıkmamış ve kazanın nedeni halen belirlenmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Her Türlü Yardım Yapılıyor

Trabzon Havalimanı'nın 1957 yılından bu yana işletilmekte olan ve ülkemizin ağırladığı trafikler yönünden en önemli havalimanları içinde yer aldığının vurgulandığı açıklamada "2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı orta ebatlı uçakların inmesine uygun ICAO standartlarında havalimanlarımızdan biridir. Diğer yandan Trabzon Havalimanı ile benzer boyutta olan Çanakkale (2350x45 m), Gazipaşa (2350x45 m), Adıyaman (2500x45 m), Sinop (2000x45 m), Van Ferit Melen (2750x45 m) gibi havalimanlarımız da uçakların güvenle kalkabileceği ve inebileceği uzunluktadır. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Adana'ya her gün; İzmir Adnan Menderes, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli Cengiz Topel Havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenlenmektedir. Ayrıca dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım Havalimanlarına de haftada toplam 4 sefer düzenlenmektedir. (Bu hafta itibarı ile Cidde, Medine ve Bahreyn seferleri ile sefer sayısı haftada 7'ye çıkacaktır.) Ortalama her yıl Trabzon Havalimanı'na 29 binin üzerinde uçak iniş yapmasına karşın herhangi bir şekilde pist kaynaklı bir sorun yaşanmamıştır. Kazanın, pistin boyu veya genişliğinden kaynaklandığı iddiaları asılsızdır ve bilgisizlikten ileri gelmektedir. Her havalimanının Uluslararası Havacılık standartlarına ve kurallarına göre işletilmesi zorunluluğu vardır. Keza ihtiyaç halinde her zaman havalimanına yatırım yapılmaktadır. Bakanlığımız Trabzon ilinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini biliyor, yakından takip ediyor, Trabzon için gereken her türlü yatırımı ivedilikle yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ulaştırma BakanlığıSon DakikaTrabzon Son DakikaUçak KazasıPegasus
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