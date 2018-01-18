Trabzon'da Kurtarma Operasyonu Başladı! Havalimanı Uçuş Trafiğine Kapatıldı
Gün boyu sürmesi beklenen kurtarma çalışması sırasında bulunduğu yerden kaldırılacak Pegasus uçağı, teknik inceleme işlemleri için hangara çekilecek.
Ankara- Trabzon seferini yapan Trabzon havalimanına inişinden kısa süre sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanarak duran Pegasus uçağının kurtarılması için operasyon başladı. Trabzon havalimanı operasyon sebebiyle 24 saat boyunca uçuş trafiğine kapatılacak. Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı `Zeynep´ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Cumartesi günü 23.30 sıralarında Trabzon havalimanına inişinden kısa süre sonra kontrolden çıkarak pistin kuzey kısmından denize doğru yönelmişti.
162 yolcu ve 6 mürettabat uçağın toprağa saplanmasıyla faciadan kurtulmuştu. Bugün sabaha karşı uçağın kaldırılması için operasyon başladı.
KPSSCAFE - ANKARA