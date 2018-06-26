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Trabzon'da Korkunç Olay! 2 Yaşındaki Çocuk 11. Kattan Düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir apartmanın 11. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Trabzon'da Korkunç Olay! 2 Yaşındaki Çocuk 11. Kattan Düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir apartmanın 11. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

26 Haziran 2018 Salı 19:58
Trabzon'da Korkunç Olay! 2 Yaşındaki Çocuk 11. Kattan Düştü

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir apartmanın 11. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Trabzon Ortahisar Çukurçayır mahallesinde bir apartmanın 11. katından çimen zemine düşen 2 yaşındaki Ömer Asaf Keleş ağır yaralandı.  

Olay bugün Çukurçayır mahallesi Ak Life-3 Sitesi'nde meydana geldi. Emine ve Ali Keleş çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Ömer Asaf, henüz öğrenilemeyen bir sebeple evin balkonundaki cam pencereden aşağı sarkarak düştü.  Olayda minik çocuk ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar derhal 2 yaşındaki çocuğu Yavuz Selim Kemik Hastanesine kaldırdı.

Minik çocuğun buradan da KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Durumu ağır olduğu belirtilen minik çocuğun balkından düştüğü sırada annesinin evde olduğu belirtildi.

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