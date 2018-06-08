Torun: Eğitim Tek Bir Kişinin İki Dudağına Bırakılmayacak Kadar Önemlidir

Bir fabrikada işçilere konuşan Torun, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerin Türkiye adına büyük bir öneme sahip olduğunu herkesin bu bilinçte sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 5 temel sorunu oılduğunu söyleyen Torun, Finans ve beton ekonomisiyle Türkiye'nin 16 yılının heba edildiğini söyledi. Torun, "Maalesef Türkiye her sabah yeni bir soruna uyanıyor. Bilinmez, yarınını göremeyen bir ülkede yaşıyoruz, bir gün terör sorununa, diğer gün döviz kuru sorununa uyanıyoruz. Öyle bir yapı oluşturdular ki bizi ayrıştırdılar. Artık bunlara katlanmak zorunda değiliz. Türkiye'nin 5 temel sorunu var. Finans ve beton ekonomisiyle 16 yıl geçti. Üretimi unuttuk, gelişmiş ülkelerin yaşam standardına ulaşmak, hatta onlardan daha ileriye gitmek istiyoruz. Bu mümkün. AKP iktidarında 16 yıldır kaybedilen zamanın telafisi için derhal üretim ekonomisine odaklanılması gerekiyor."Ülke orta teknoloji ve orta gelir tuzağına düşürüldü.

Sanayide, tarımda üretim reformuna ihtiyacımız var. Bunun temeli de yeni bir siyaset anlayışında yatıyor. Toplumun her kesimini kucaklayan, adil, eşitlikçi, paylaşımcı sanayi ve tarıma dayalı üretim ve istihdam politikalarına, bilimi ve aklı esas alan eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirecek olan ise CHP'dir.Çağın gereklerine uygun olarak tanımlanmış bilimsel eğitimle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Teknolojiyi geliştirmenin yolu kuşkusuz bilimsel bir eğitim altyapısıdır. 16 yılda 14 kez değişen eğitim sistemiyle hiçbir yere varamayız. Eğitimi olmayan bir ülkenin geleceği de olmaz. Eğitimde geldiğimiz nokta içler acısı. Eğitim tek bir kişinin iki dudağının arasına bırakılamayacak kadar önemli bir meseledir." dedi.

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