Topraktan Yılan Fışkırıyor! Kahramanmaraş'ta Panik

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı kırsal yerlerdeki vatandaşlar yılan paniği yaşamaya başladı. İlçedeki kırsal mahallelerde her gün yılan gördüklerini belirten vatandaşlar, çoğu zehirli yılanlara basmamak ve ısırılmamak için sürekli telaş halinde olduklarını, çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

Pazarcık'ta daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını, 2 metre uzunluğunda yılanlar yüzünden tedirgin olduklarını söylüyor. Emrah Küçük isimli bir vatandaş,"Bu yıl sıcaklar birden bastırdı. Son bir haftadır topraktan adeta yılan fışkırıyor.

Oldukça da büyük ve zehirli yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılana karşı daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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