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Topraktan Yılan Fışkırıyor! Kahramanmaraş'ta Panik

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı kırsal yerlerdeki vatandaşlar yılan paniği yaşamaya başladı.

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Topraktan Yılan Fışkırıyor! Kahramanmaraş'ta Panik

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı kırsal yerlerdeki vatandaşlar yılan paniği yaşamaya başladı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:36
Topraktan Yılan Fışkırıyor! Kahramanmaraş'ta Panik

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde havaların ısınmasıyla bazı kırsal yerlerdeki vatandaşlar yılan paniği yaşamaya başladı. İlçedeki kırsal mahallelerde her gün yılan gördüklerini belirten vatandaşlar, çoğu zehirli yılanlara basmamak ve ısırılmamak için sürekli telaş halinde olduklarını, çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

Pazarcık'ta daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını, 2 metre uzunluğunda yılanlar yüzünden tedirgin olduklarını söylüyor. Emrah Küçük isimli bir vatandaş,"Bu yıl sıcaklar birden bastırdı. Son bir haftadır topraktan adeta yılan fışkırıyor.

Oldukça da büyük ve zehirli yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılana karşı daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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Son Güncelleme: 30.05.2018 14:38
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Yılanoglu 1 saat önce

Aman kardaş dikkat edin gerçekten. Öldürmek iyi değil yetkililer bir çözüm üretmeliler bu konuyla ilgili

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Kobra 1 saat önce

Normal değil mi kış uykusudan kalktılar onların yaşam alanın biz insanoğlu işgal ediyoruz. Sonra şikayet eden biz oluyoruz.

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Malkoçoğlu 42 dakika önce

Maalesef onların yaşam alanını işgal ediyoruz bide kendimizi haklı çıkarıyoruz, köyü bi kaç kl taşısalar bari yaşanılır yerleşim alanına

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