Toprak Mahsülleri Ofisi Yurt Dışından 140 Bin Ton Mısır Aldı

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 140 bin ton yemlik mısır alımı gerçekleştirdi. Ticaret kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, TMO dün sona eren bir düzü uluslararası ihale neticesinde 140 bin ton mısır alımı gerçekleştirdi.

TMO toplam 200 bin ton yemlik mısır alımı için ihaleler açtığını duyurmuş, her biri 20 bin ton büyüklükte 10 ayrı ihaleye çıkılacağı belirtilmişti.

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Kaynak: Memurlar.net