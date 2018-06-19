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Toprak Mahsülleri Ofisi Nohut Alımına Başlıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin piyasaya girerek belirlenecek taban fiyattan nohut alımı yapacağını ilgili alım konusunda anlaşmaların tamamlandığını, alımların 1-2 gün içerisinde başlayacağını söyledi.

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Toprak Mahsülleri Ofisi Nohut Alımına Başlıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin piyasaya girerek belirlenecek taban fiyattan nohut alımı yapacağını ilgili alım konusunda anlaşmaların tamamlandığını, alımların 1-2 gün içerisinde başlayacağını söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 20:41
Toprak Mahsülleri Ofisi Nohut Alımına Başlıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin piyasaya girerek belirlenecek taban fiyattan nohut alımı yapacağını ilgili alım konusunda anlaşmaların tamamlandığını, alımların 1-2 gün içerisinde başlayacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekçi , Denizli,'de gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri için tarımsal üretimin son derece önemli olduğunu, son 15 senede tarımsal gayrisafi hasılada Türkiye'nin ilk 10'a girdiğini söyledi.  Zeybekçi, "Yurt dışından gelen haksız rekabete karşı içerideki tarımsal üretimimizi korumak için bu bizim en etkin kullandığımız yöntemlerden biri. Diğeri de TMO veya diğer ilgili kuruluşların ürün alımı yöntemiyle piyasaya müdahalesi ve böylelikle fiyatların istenilen seviyenin altına düşmemesi. İkinci yöntemimiz, TMO ile diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları destekleme alımları veya minimum fiyat uygulamalarının yanında, Türkiye'nin dezavantajlı olduğu bazı stratejik ürünlerin üretilmesi.Bu yıl yağışların ve mevsimsel verimliliğin iyi olması sebebiyle Türkiye'nin geçen yılki nohut üretimi 470 bin ton iken bu yıl üretimin 550 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz.

Bu bolluk ya da başka etkilerle fiyatların şu anda çiftçimizin istemediği, onları zor durumda bırakan noktalara indiğini görüyoruz. Piyasanın şu anda 2,5 lira civarında oluştuğuna şahit olduk. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığımız konuşmalarda, iş birliği içinde TMO'nun piyasaya girerek belirlenecek taban fiyattan nohut alımı hususunda mutabık kaldık. Çiftçimizin 'Evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim.' diyeceği fiyatla ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak. Türkiye'deki tüm nohut üreticilerimize, çiftçilerimize bu konuda müjdeli haberi vermek istedik. Yani devlet çalışıyor. Milletin menfaati söz konusu olduğunda sabahlara kadar çalışılıyor." dedi.

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