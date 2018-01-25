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Tokat'ta Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Yol kenarında bekleyen otomobile otobüs çarptı, otomobilde sıkışan aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.  Tokat'ta şehirlerarası yolcu otobüsü otomobile çarptı. Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Tokat'ta Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Yol kenarında bekleyen otomobile otobüs çarptı, otomobilde sıkışan aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.  Tokat'ta şehirlerarası yolcu otobüsü otomobile çarptı. Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:24
Tokat'ta Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Tokat'ta Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Yol kenarında bekleyen otomobile otobüs çarptı, otomobilde sıkışan aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.  Tokat'ta şehirlerarası yolcu otobüsü otomobile çarptı. Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tokat Yıldızı firmasına ait C.G'nin kullandığı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Tokat Sivas karayolunun Yatmış köyü yakınlarında, yolun sağında bekleyen Mustafa Bozdemir'in idaresindeki otomobile çarparak 50 metre boyunca sürükledi. Kazada Sürücü Mustafa Bozdemir babası Murat Bozdemir ile Annesi Zeynep Bozdemir otomobil içerisinde sıkıştı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ve Tokat belediyesi ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu araç içerisinde Zeynep Bozdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı baba ve sürücü araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Zeynep Bozdemir'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 25.01.2018 11:33
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