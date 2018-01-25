Tokat'ta Korkunç Olay! Üzerine Beton Parçası Düştü , Feci Şekilde Can Verdi

Tokat'taki bir inşaatta yaşanan ihmalkarlık 61 yaşındaki bir vatandaşın canına mâl oldu. Caddede yürüyen Muhsin Özkan'ın üzerine yıkım yapılan binadan kopan bir beton parçası düştü. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

Tokat'ta üzerine yıkım işlemi yapılan binadan kopan beton parçası düşen kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tokat Meydan Mahallesi Menzilhane Sokak'ta yürüyen 61 yaşındaki Muhsin Özkan isimli vatandaşın üzerine yıkım işlemi yapılan binadan kopan beton parçası düştü. Ağır yaralanan Özkan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından derhal Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamayan adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerince inceleme yaptı. Savcılık korkunç olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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