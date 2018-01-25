Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tokat'ta Korkunç Olay! Üzerine Beton Parçası Düştü , Feci Şekilde Can Verdi

Tokat'taki bir inşaatta yaşanan ihmalkarlık 61 yaşındaki bir vatandaşın canına mâl oldu. Caddede yürüyen Muhsin Özkan'ın üzerine yıkım yapılan binadan kopan bir beton parçası düştü. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

banner396

Tokat'ta Korkunç Olay! Üzerine Beton Parçası Düştü , Feci Şekilde Can Verdi

Tokat'taki bir inşaatta yaşanan ihmalkarlık 61 yaşındaki bir vatandaşın canına mâl oldu. Caddede yürüyen Muhsin Özkan'ın üzerine yıkım yapılan binadan kopan bir beton parçası düştü. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:37
Tokat'ta Korkunç Olay! Üzerine Beton Parçası Düştü , Feci Şekilde Can Verdi

Tokat'ta Korkunç Olay! Üzerine Beton Parçası Düştü , Feci Şekilde Can Verdi

Tokat'taki bir inşaatta yaşanan ihmalkarlık 61 yaşındaki bir vatandaşın canına mâl oldu. Caddede yürüyen Muhsin Özkan'ın üzerine yıkım yapılan binadan kopan bir beton parçası düştü. Talihsiz adam feci şekilde can verdi.

Tokat'ta üzerine yıkım işlemi yapılan binadan kopan beton parçası düşen kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tokat Meydan Mahallesi Menzilhane Sokak'ta yürüyen 61 yaşındaki Muhsin Özkan isimli vatandaşın üzerine yıkım işlemi yapılan binadan kopan beton parçası düştü. Ağır yaralanan Özkan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından derhal Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamayan adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerince inceleme yaptı. Savcılık korkunç olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TokatTokat Korkunç OlayTokat Korkunç Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ:"Artık Sözle Vakit Geçirme Devri Bitti"
Başbakan Yardımcısı Bozdağ:"Artık Sözle Vakit Geçirme Devri Bitti"
Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...
Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...
İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 
İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim