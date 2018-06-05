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Tokat'ta Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.  Tokat'taki kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Tokat'ta Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.  Tokat'taki kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

05 Haziran 2018 Salı 19:30
Tokat'ta Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.  Tokat'taki kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Eray Küçük'ün idaresindeki otomobil, eski Erbaa Karayolu Gökdere Köyü yakınlarında Fikret Aydın idaresindeki otomobille çarpıştı. KAzada otomobilde bulunan Selahattin Aydın isimli vatandaş hayatını kaybederken, araçlarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TokatTokat Kaza
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