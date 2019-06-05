THY'nin Başkanı Eşinin Ayaklarına Kırmızı Halı Serdirdi!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı eşinin İstanbul Havalimanına ilk kez inmesini gerekçe gösterek ayaklarının altına kırmızı halı serdirdi.

Görüntüler Sosyal Medyada paylaşıldı ve birçok tepki aldı.

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak "Az gelişmiş ülkenin az gelişmiş yöneticisi.Hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

Dieğr sosyal medya kullanıcıları da "THY YK Başkanı İlker Aycı eşinin ayaklarına kırmızı halı serdiriyor. Neymiş efendim İstanbul Havalimanı’na ilk inişmiş. Hadi ordan bu devletin parasını çarçur etmenize izin vermeyeceğim. Kendini cumhurbaşkanı mı sanıyorsun" ifadeleri ile tepkilerini dile getirdi.

İşte o görüntüler;

Türk Hava Yolları ( #THY ) Yönetim Kurulu Başkanı #İlkerAycı eşinin #İstanbulHavalimanı'na ilk kez inmesini gerekçe göstererek ayaklarının altına kırmızı halı serdirdi. pic.twitter.com/aPHWnWYI62 — KPSS Cafe (@kpsscafe) June 5, 2019

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