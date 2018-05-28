THY'den Müjdeli Haber Geldi! Artık Onlarda Başvurabilecek

Türk Hava Yolları, artan pilot ihtiyacı sebebiyle pilot yetiştirme şartlarında esnekliğe gidiyor. THY lisans mezunu dışında kapılarını önlisans mezunları için de açacak.

Son yayımlanan ilanda artık Önlisans mezunlarına da pilot olma imkanını tanıyan Havacılık Akademisi Başvuru hakkı tanındı. Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, THY, İStanbul yeni havalimanıyla birlikte artacak personel ihtiyacının karşılanması için çalışmalarına hız verdi. Artan pilot ihtiyacını karşılamak için Havacılık Akademisi giriş şartlarını esnetme kararı alan THY, önlisans mezunlarına bu şansı verecek. Adaylar THY'nin web sitesi üzerinden 3 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

En az önlisans derecesi mezunu ( örgün veya açık öğretim ) olmak,

mezunu ( ) olmak, 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,

tarihinden sonra doğmuş olmak, Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

cm’den kısa, cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek, TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18) IELTS : 6 (speaking : min.6)



En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

Sağlık Şartı

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHTMED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir).

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

İlan 03.09.2018 tarihi saat 15.00’a kadar yayında kalacaktır.

Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri:

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)

Boy-Kilo Ölçümü

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

Kurul Mülakatı ve Evrak Kontrolü

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Güncel süreç akışı;

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)

Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir.

Boy-Kilo Ölçümü

Dil belgesi bulunan aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra boy-kilo ölçümüne davet edilir.

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

Evrak kontrolünü başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır.

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.

Kurul Mülakatı ve Evrak Kontrolü

CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır.

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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