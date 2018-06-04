Tezcan : Asgari Ücret 2 Bin 200 TL'ye Çıkacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Dikilitaş Mahallesi'ndeki Selendiler dernek binası önündeki konuşmasında, CHP'nin seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar CHP'nin iktidara gelmediğini söyleyen Tezcan, "Bugüne kadar milletimiz bizi iktidar yapıp iktidarda vatandaşa hizmet edecek şekilde güçlü bir destek vermedi, 'muhalefette kal, iktidarı denetle' dedi. Layıkıyla bugüne kadar bu görevi yerine getirdik ama artık diyoruz ki yeter, diyoruz ki artık bizi iktidar yapın görün bakın hizmet nasıl olur" dedi.

İktidara gelmeleri halinde yeni fabrikalar açılacağını, sanayide, tarımda, teknolojide üretimin arttırılacağını söyleyen Tezcan, asgari ücretin 2 bin 200 liraya yükseleceğini, emekliye senede iki maaş ikramiye verileceğini, güvencesiz çalışanın kalmayacağını belirtti. Polise, öğretmene , din adamlarına ve hemşirelere 3 bin 600 kaytsayı verileceğini söyleyen Tezcan, "Bütün bunlar CHP'nin projeleri. Bizi iktidar yapın görün. Memlekette kim taş üstüne taş koyduysa hepsinden Allah razı olsun ama memlekette işsizlik, yoksulluk var." dedi.

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