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Tezcan : 1 Yıl İçerisinde 180 Bin Atama Yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, iktidara gelmeleri halinde ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağını ,daha sonra sırasıyla toplumun her kesiminin sorunlarına çare olabilecek adımların atılacağını söyledi.

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Tezcan : 1 Yıl İçerisinde 180 Bin Atama Yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, iktidara gelmeleri halinde ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağını ,daha sonra sırasıyla toplumun her kesiminin sorunlarına çare olabilecek adımların atılacağını söyledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:10
Tezcan : 1 Yıl İçerisinde 180 Bin Atama Yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, iktidara gelmeleri halinde ilk işin OHAL'in kaldırılması olacağını ,daha sonra sırasıyla toplumun her kesiminin sorunlarına çare olabilecek adımların atılacağını söyledi. Öğretmen ataması konusuna değinen Tezcan 180 bin öğretmen ataması yapılacağını belirtirken, Taşeron çalışanların ayrımsız olarak kadroya alınacağını söyledi.

CHP Adıyaman Milletvekili adaylarıyla, Adıyaman'ın Besni ilçesinde seçim çalışmaları çerçevesinde bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, burada gündemdeki konulara ve CHP'nin seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, "Olağanüstü hal düzeniyle milyona yakın mağdur yarattılar.

İktidara geldiğimizde, 48 saat geçmeden yapacağımız ilk iş, olağanüstü hali kaldıracağız. Olağanüstü halin mağdur ettiği kim varsa mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız." dedi. İktidara geldiklerinden itibaren en fazla 6 ay içerisinde 500 bin taşeronun tam anlamıyla kadroya geçeceğini söyleyen Tezcan, bir sene içerisinde 180 bin öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.06.2018 18:16
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