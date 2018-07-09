Teşkilatlar Lağvedildi-4 Kurum Kapatıldı ve MİT'in Adı Değişti-İşte Yeni Bakanlıkların Adları

Az önce Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile teşkilat kanunları lağvedildi.
703 sayılı KHK ile bakanlıklar ve diğer teşkilatlarda köklü değişiklikler yapıldı. Yeni yönetim sistemine geçiş için yayımlanan uyum KHK'sı ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.
YENİ BAKANLIKLAR
Yayımlanan yeni KHK 'ya göre yeni bakanlıklar şu şekilde:
Çalışma ve Sosyal Günvelik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleşti. Bakanlığın yeni adı: "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" oldu.
Maliye Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu.
MİT Müsteşarı "MİT Başkanı" oldu.
ADI DEĞİŞEN VE BİRLEŞTİRİLEN BAKANLIKLAR
- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Ticaret Bakanlığı
- Maliye ve Hazine Bakanlığı
- Tarım ve Orman Bakanlığı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ADI AYNI KALAN BAKANLIKLAR
- Adalet Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
KAPATILAN KURUMLAR
- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
- Devlet Personel Başkanlığı
- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
- Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
SUBAYLARIN BEKLEME SÜRESİ
TSK Personel Kanunu'nda 703 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.
LAĞVEDİLDİ NE DEMEK?
Lağvetmek, kelime manası ile geçersiz kılınmak, yürürlükten kaldırılmak anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Latin alfabesini getirerek mevcut alfabeyi lağvetti.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Benim dilim Türkçe..Ne Mutlu Türküm Diyene...
Tarım ve orman bakanlığı
Olduysa; gida ve hayvancılık nereye kaydı?
Hayırlı uğurlu olsun