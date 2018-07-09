Teşkilatlar Lağvedildi-4 Kurum Kapatıldı ve MİT'in Adı Değişti-İşte Yeni Bakanlıkların Adları

Az önce Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile teşkilat kanunları lağvedildi.

703 sayılı KHK ile bakanlıklar ve diğer teşkilatlarda köklü değişiklikler yapıldı. Yeni yönetim sistemine geçiş için yayımlanan uyum KHK'sı ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.

YENİ BAKANLIKLAR



Yayımlanan yeni KHK 'ya göre yeni bakanlıklar şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Günvelik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleşti. Bakanlığın yeni adı: "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" oldu.

Maliye Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu.

MİT Müsteşarı "MİT Başkanı" oldu.

ADI DEĞİŞEN VE BİRLEŞTİRİLEN BAKANLIKLAR

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

ADI AYNI KALAN BAKANLIKLAR

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

KAPATILAN KURUMLAR

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Devlet Personel Başkanlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

SUBAYLARIN BEKLEME SÜRESİ

TSK Personel Kanunu'nda 703 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

LAĞVEDİLDİ NE DEMEK?

Lağvetmek, kelime manası ile geçersiz kılınmak, yürürlükten kaldırılmak anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Latin alfabesini getirerek mevcut alfabeyi lağvetti.

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