TESK'ten Ramazan Alışverişi Uyarısı Geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ramazan öncesi önemli uyarı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , ramazan ayının yaklaşmasıyla piyasalarda hareketlilik başladığını belirterek, ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumların olacağını, özellikle Et, Hurma, Kuruyemiş, Çay ve ramazan sofralarından eksik edilmeyen daha çok yiyecek için zam yapanların ortaya çıkabileceğini, bu konuda vatandaşların dikkatli olması, fiyatları yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, "Hükümetin 12 milyon emekliye iki bayram öncesi vereceği bin liralık ikramiyenin ilki de Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Bu da piyasaların daha hareketli olmasına ve esnafın yüzünün gülmesine sebep olacak.

Ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuruyemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek için zam yapanlar çıkabilir. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli. Yetkililer, piyasaya yeteri kadar et ve et ürünü verecek kapasite için tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımız, esnafına güvenmelidir." dedi.

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