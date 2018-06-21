TESK'ten Para Üstü Uyarısı! 1 Kuruş Dahi Olsa Alın!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların küçük meblağ olarak görüp teslim almadıkları para üstlerinin işletmeler açısından büyük kar olarak görüldüğünü söyledi.

Palandöken, para üstünün 1 kuruş dahi olsa alınması gerektiğini, vatandaşların tenezzül etmemesinin işletmelerin işine geldiğini söyledi. Bendevi Palandöken, "Vatandaş, 1, 5, 10, 25 kuruş gibi küçük paralara tenezzül etmeyince bu durum işletmelerin işine geliyor. Az para algısı yaratılmasını etiketler üzerinde de oldukça sık görüyoruz. Etiketin üzerine 39,90 veya 39,99 yazıp ucuz algısı yaratılıyor ama kasada nakit ödemelerde ne 10 kuruş ne de 1 kuruş veriliyor. Para üstünü tam almak için kredi kartı ile ödeme yapmak gerekiyor, bu sefer de vatandaş kredi kartlarına yüklenip borçlarla uğraşıyor.

Bu yüzden kaç kuruş olursa olsun vatandaş para üstünü mutlaka almalı. Bu bizim en doğal ve yasal hakkımızdır. Esnafımız sakızla dahi olsa para üstünü mutlaka verir. Haksız kazanç sağlayan işletmelere geçit verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

KPSSCAFE - ANKARA