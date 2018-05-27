TESK'ten Mobilya Sektörü için Vergi İndirimi Çağrısı

Mobilya sektörünün en hızlı büyüme gösteren sektörlerden birisi olduğuna ve mobilyacıların KDV İndirimi beklediğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, İhracatı ithalatının 4 katı olan mobilya sektörüne yönelik müjdeli haber beklentisini dile getirdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünün vergi indirimi müjdesi beklediğini, ihracatı ithalatından daha yüksek olan bu sektörün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, "İhracatı ithalatını 4'e katlayan mobilya sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden birisi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 2,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Konut sektöründe olduğu gibi mobilya sektöründe de KDV indirimine gidilmeli. Geçtiğimiz yıl bu indirim sağlandığında iç satışlarda yüzde 40'a kadar artmıştı. Bu yıl yine aynı indirim ile sektörü hızlandırmak gerekiyor. Sektörün maliyetleri de yüzde 30-40 arasında arttı. Bununla birlikte son aylarda satışlarda aynı oranlarda düşme gözlemleniyor. Konuttaki gibi bir indirim, hem sektörü hem alıcıları rahatlatır. Her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Evlenmeden önce ev için en çok para harcanan kalem mobilya. Yüzde 18'den yüzde 8'e inecek olan KDV, 36 bin mobilya üreticisine, binlerce mobilya satıcısına ve yeni evlenecek çiftlere de nefes aldıracaktır. Satışların artması istihdama da katkı sağlıyor. Mobilya sektörü de doğrudan veya dolaylı olarak 20-25 sektörü daha etkiliyor" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA