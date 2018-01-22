TESK'ten İşsiz Gençler için Çağrı 'Yaş Sınırı Esnetilsin'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara 18-25 yaşındaki gençler için sağlanan istihdam desteklerinde yaş aralığının 35'e çekilmesini istedi.

Palandöken, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, genç işsizliğin önüne geçilmesi maksadıyla verilen istihdam teşviklerindeki kriterlerin, ekonomiye daha çok katkı sağlaması amacıyla esnetilmesi gerektiğini, 18-25 yaş arasındaki bir genci işe aldığında maaş prim ve vergi desteği sağlandığını hatırlatarak bu yaş aralığının 16-35 olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, "Bu ödemeleri bir ay devlet, bir ay esnaf karşılayacak yani bir yıllık maaşın 6 ayı esnaftan 6 ayı da devletten olacak. Devletin bu teşviki hem esnafı hem de iş arayan gençleri oldukça rahatlatacak."Üniversiteden mezun olup iş arama sürecine giren gençler için 25 yaş sınırı 35'e çıkarılmalı. Dünya Sağlık Örgütüne göre artık bireyler 17 yaşına kadar ergen kabul ediliyor, 18-65 yaşındakiler için ise 'genç' tanımı yapılıyor. Bu yüzden devlet tarafından verilen istihdam desteklerinde yaş kriteri de genişletilmeli. Liseyi tamamlayamadan işe giren gençler göz önünde bulundurularak 18 yaş sınırı 16'ya çekilmeli. Bu sayede işsizlikle mücadele hız kazanır, istihdamın artmasıyla ekonomi de canlanır." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA