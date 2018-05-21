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TESK Genel Başkanı Palandöken : Benzine Teşvik Getirilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken senelik üretilen benzinin sadece yüzde 40'ının tüketildiğini geriye kalanın ihraç edildiğini belirterek, benzindeki verginin motorinden düşük olması gerektiğini söyledi.

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TESK Genel Başkanı Palandöken : Benzine Teşvik Getirilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken senelik üretilen benzinin sadece yüzde 40'ının tüketildiğini geriye kalanın ihraç edildiğini belirterek, benzindeki verginin motorinden düşük olması gerektiğini söyledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:47
TESK Genel Başkanı Palandöken : Benzine Teşvik Getirilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken senelik üretilen benzinin sadece yüzde 40'ının tüketildiğini geriye kalanın ihraç edildiğini belirterek, benzindeki verginin motorinden düşük olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "EPDK verilerine göre 2016'da üretilen toplam 5.1 milyon ton benzinin yalnızca 2.2 milyon tonu yurt içinde tüketildi. Geriye kalan 2.9 milyon ton benzin ise yurt dışına ihraç edildi. Üretim fazlası benzin, ihraç edilirken vergi alınmadığı için yurt içindekinden çok daha ucuza satılıyor. Benzini ucuza ihraç edeceğimize yurt içindeki benzin kullanımını artırmalıyız. Bu sayede motorin kullanımını azaltıp motorin ithalatından da kurtulmuş oluruz. Akaryakıttaki üretim ve tüketim dengesizliğini ortadan kaldırmak için motorin yerine benzin tüketimi teşvik edilmeli" ifadelerini kullandı. Rafinerimizdeki benzini tüketme yerine ucuz yoldan ihraç etmenin ekonomiye kazanç sağlamadığını belirten TESK Genel Başkanı, "Ülkemizdeki rafinerilerde üretilen ürüne bağlı kapasite maalesef tam olarak kullanılamıyor.

Başta benzin olmak üzere içeride talebi olmayan ürünler, yurt içindeki satışından daha ucuz rakamlarla yurt dışına ihraç ediliyor. Öte yandan motorin tüketimi üretimden çok daha fazla olduğu için motorin ihtiyacını karşılamak adına ithalat yapılıyor. 2013'te motorinin yurt içi tüketimi 17.1 milyon tonken yüzde 30 artarak 2016 itibariyle 22.3 milyon ton olarak gerçekleşti. Buna paralel olarak motorin ithalatı da yüzde 27.5 arttı. Eğer motorin yerine benzin tüketirsek ithalat azalır ve paramız içeride kalmış olur.Üstelik motorinle çalışan araçların sayısı da her geçen gün artıyor. 2013'teki motorinli araçların sayısı 2016'da yüzde 28.9 artışla 13 milyon 814 bin 227 oldu. Benzinli araçların sayısında ise yalnızca yüzde 1.3 artış gerçekleşti.

2016 yılı itibariyle benzinli araç sayısı 5 milyon 652 bin 233 olarak kaydedildi. Benzinli araçların sayısını artırmak için mümkün olduğunca motorin kullanımını azaltıp vatandaşları benzine özendirmeliyiz. Çünkü motorinin çevreye ve doğaya olan olumsuz etkileri tüm dünyada kanıtlanmış durumda. Zaten 2025 yılından itibaren tüm dünyada motorin ve fosil yakıtlarla çalışan araçların üretimi ve satışı durdurulmaya başlayacak. Hem çevreye olan etkisinden dolayı hem de ekonomi tasarrufu için benzini tercih etmeliyiz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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