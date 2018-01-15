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TESK Genel Başkanı:" İşsizlik Beklediğimiz Gibi Düşüyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜİK tarafından açıklanan 2017 Ekim İşgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşsizlikte yaşanan 1.8 oranındaki azalmayı değerlendiren Palandöken, genç işsizliğin çok daha fazla azalması gerektiğini belirtti.

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TESK Genel Başkanı:" İşsizlik Beklediğimiz Gibi Düşüyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜİK tarafından açıklanan 2017 Ekim İşgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşsizlikte yaşanan 1.8 oranındaki azalmayı değerlendiren Palandöken, genç işsizliğin çok daha fazla azalması gerektiğini belirtti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:00
TESK Genel Başkanı:" İşsizlik Beklediğimiz Gibi Düşüyor"

TESK Genel Başkanı:" İşsizlik Beklediğimiz Gibi Düşüyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜİK tarafından açıklanan 2017 Ekim İşgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşsizlikte yaşanan 1.8 oranındaki azalmayı değerlendiren Palandöken, genç işsizliğin çok daha fazla azalması gerektiğini belirtti.

2018 Yılında genç işsizlik oranının daha fazla düşmesini beklediklerini söyleyen Palandöken, "Özellikle tarım dışı işsizliğin 1,8 puan azalması, alınan önlemlerin işsizliğin azaltılmasında etki etmeye başladığını gösteriyor. Öte yandan, yüksek büyüme oranına paralel olarak yılsonu itibariyle işsizlik oranının tek haneli rakamlara düşeceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan, yüzde 20'lere varan genç işsizliğinin azalması gerekiyor. Bunun için mesleki eğitim politikalarına bağlı olarak orta ve uzun vadede kalıcı bir düşüş görülebilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve işsizliğin azaltılması için uygulamaya konulan 1 sizden 1 bizden destek proğramı ile de 2018 yılında genç işsizliğinde önemli oranda düşüş görüleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.01.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
Işsizlikİşsizlik RakamlarıTüik
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